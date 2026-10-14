La riflessione del giornalista sportivo dopo la sconfitta dell'Inter a San Siro
VIDEO/ Inter-Club Brugge, l'arrivo di Marotta al pranzo UEFA
Serata amarissima per l'Inter di Cristian Chivu, che ha perso a San Siro contro il Club Brugge. I nerazzurri sono ancora a quota zero in Champions League, inevitabile la delusione dei tifosi. Giovanni Capuano ha analizzato il match con alcune considerazioni: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Zenga: "Ma dove va Martinez? Ora gli errori sono tanti. E la fame? Vedo 4 problemi"
Ultima ora
Viviano: "Capisco dove voglia arrivare Chivu, ma c'è una cosa che proprio non comprendo"
Ultima ora
Inter, il Sottosopra della Champions: servono tre cose per evitare il tracollo
Ultima ora
Sabatini: "Tresoldi meglio di Pio. Portiere? C'è un altro giocatore che preoccupa molto"
Ultima ora
Pastore: "Ingiocabile? Mi prendo le responsabilità. Inter ideologica e manca un tipo di giocatore"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti