Due gol per Hakan in questo avvio di stagione: il centrocampista ha un ruolo ancora centralissimo in questa Inter

Redazione1908

Hakan Calhanoglu ha iniziato alla grande la nuova stagione con l'Inter. Due gol, entrambi prodezze, raccontano la voglia del centrocampista turco di essere ancora un giocatore fondamentale per il suo gruppo. Giovanni Capuano ne ha parlato nello studio di Sportitalia, affrontando anche il delicato tema del suo rinnovo: CONTINUA A LEGGERE.

Capuano

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