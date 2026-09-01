Due gol per Hakan in questo avvio di stagione: il centrocampista ha un ruolo ancora centralissimo in questa Inter
Hakan Calhanoglu ha iniziato alla grande la nuova stagione con l'Inter. Due gol, entrambi prodezze, raccontano la voglia del centrocampista turco di essere ancora un giocatore fondamentale per il suo gruppo. Giovanni Capuano ne ha parlato nello studio di Sportitalia, affrontando anche il delicato tema del suo rinnovo: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Trevisani: "Barella, 8 mesi indegni. A Cagliari ha dominato! Inter, metà dei guai risolti con..."
Interviste
Rocchi: "Un incubo, ero diventato un mostro. Mai sentito Marotta! Non ho mai favorito nessuno"
Rassegna stampa
Inter, ecco come Chivu inserirà Stones e Jones: "La scalata verso la titolarità è iniziata"
Mercato Inter
Inter, scelta la mossa con cui chiudere il mercato estivo
Rassegna stampa
Inter, la nuova vita di Pavard: le prime parole che ha detto a Chivu...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti