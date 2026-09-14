La stagione della Juventus non è iniziata benissimo. Ieri la squadra di Spalletti ha perso contro il Sassuolo, mostrando gravi lacune e amnesie in molti momenti della partita e in numerose zone del campo. Sotto accusa è finita la difesa, ma anche l'attacco non sta brillando. Su questo tema si è espresso molto chiaramente Giovanni Capuano con una riflessione su X: CONTINUA A LEGGERE.