Brutta serata per i bianconeri che hanno perso contro il Sassuolo: la doppietta di Zhegrova non è stata sufficiente a riacciuffare la partita

Redazione1908
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La stagione della Juventus non è iniziata benissimo. Ieri la squadra di Spalletti ha perso contro il Sassuolo, mostrando gravi lacune e amnesie in molti momenti della partita e in numerose zone del campo. Sotto accusa è finita la difesa, ma anche l'attacco non sta brillando. Su questo tema si è espresso molto chiaramente Giovanni Capuano con una riflessione su X: CONTINUA A LEGGERE.

Giovanni Capuano attacca Conte

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