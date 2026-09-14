Brutta serata per i bianconeri che hanno perso contro il Sassuolo: la doppietta di Zhegrova non è stata sufficiente a riacciuffare la partita
VIDEO / Carnevali: "Europa League priorità. Obiettivi? La Juventus deve..."
La stagione della Juventus non è iniziata benissimo. Ieri la squadra di Spalletti ha perso contro il Sassuolo, mostrando gravi lacune e amnesie in molti momenti della partita e in numerose zone del campo. Sotto accusa è finita la difesa, ma anche l'attacco non sta brillando. Su questo tema si è espresso molto chiaramente Giovanni Capuano con una riflessione su X: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Esposito, cosa fare per il salto di qualità. La linea è stata dettata. Ad Appiano continua a...
Probabili formazioni
Sky - Inter-Udinese, la scelta di Chivu su Dimarco. Cambia il trio di difesa, dubbi in attacco
Interviste
Diouf: "Fare l'esterno ti sfinisce. Punto a tornare in mezzo. Ma se così mi impongo all'Inter..."
Social
Maldini, arrivato l'esito dei test tossicologici: l'attaccante mette a tacere tutte le voci
Stadi
Nuovo San Siro, quando sarà svelato il render. La plusvalenza per Inter e Milan. I tempi...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti