Giovanni Capuano ha commentato l'atteggiamento di una parte di tifoseria della Nazionale, che trova sempre nuovi spunti per criticare le scelte di Roberto Mancini. Il giornalista di Panorama, che su X ha evidenziato come Italia-Turchia sia stata seguita da 8 milioni di spettatori (un dato che racconta il rinnovato interesse per gli Azzurri), ha sintetizzato la sua idea in una riflessione secca: CONTINUA A LEGGERE.