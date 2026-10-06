Il giornalista di Panorama sulle critiche al ct Roberto Mancini

Redazione1908
Italia Mancini

VIDEO / Mancini: "Mi manca Vialli". Il ct si commuove in conferenza stampa

Giovanni Capuano ha commentato l'atteggiamento di una parte di tifoseria della Nazionale, che trova sempre nuovi spunti per criticare le scelte di Roberto Mancini. Il giornalista di Panorama, che su X ha evidenziato come Italia-Turchia sia stata seguita da 8 milioni di spettatori (un dato che racconta il rinnovato interesse per gli Azzurri), ha sintetizzato la sua idea in una riflessione secca: CONTINUA A LEGGERE.

Capuano

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