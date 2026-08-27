I nerazzurri conosceranno oggi i nomi delle prime 8 avversarie europee
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Il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27 è finalmente arrivato: oggi a Montecarlo, alle ore 18, verranno comunicati gli incroci della prima parte del massimo torneo europeo per club. L'Inter, inserita in prima fascia, scoprirà i nomi delle prime 8 avversarie: a tal proposito il club nerazzurro ha voluto chiedere un pronostico ai propri calciatori.
Capitan Lautaro punta sul Porto, Josep Martinez il Villarreal. Carlos Augusto e Thuarm dicono Real Madrid, Luis Henrique risponde con il Barcellona. Di Gennaro prevede un nuovo incrocio con l'Arsenal, mentre c'è anche chi auspica una rivincita contro il Bodo come Provedel e Pio Esposito
Fate la vostra previsione 🔮 pic.twitter.com/U7XwXWA8WJ— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 27, 2026
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