L'ex calciatore ha analizzato le dichiarazioni del tecnico nerazzurro
GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta
“Perché non parliamo di anti-Roma o di anti-Como? Perché parliamo sempre di anti-Inter?", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti ribaltando la prospettiva comune. Su questo tema si è espresso anche Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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