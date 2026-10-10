GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

“Perché non parliamo di anti-Roma o di anti-Como? Perché parliamo sempre di anti-Inter?", ha dichiarato ieri in conferenza stampa Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter ha risposto alle domande dei giornalisti ribaltando la prospettiva comune. Su questo tema si è espresso anche Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.