L'ex calciatore è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare la sconfitta dei nerazzurri con il Club Brugge
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A Radio Sportiva si è parlato della sconfitta delle squadre italiane in Champions League, ma soprattutto di quella dell'Inter contro il Bruges. Una sconfitta che ha aperto diversi dibattiti su ciò che ha pesato maggiormente sul match. Sulle mancanze nerazzurre Ciccio Graziani ha le idee molto chiare, ecco il suo intervento in diretta: CONTINUA A LEGGERE.
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