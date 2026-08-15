Davide Frattesi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione in prestito oneroso (5 mln) e diritto di riscatto (10 mln) per i biancocelesti, con l'Inter che mantiene una percentuale sulla rivendita.

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Frattesi ha salutato il mondo Inter con un bel messaggio sui social: "È vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lì abbiamo spaccato il cielo a metà.

È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San Siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso"

Giacomo "Ciccio" Valenti, noto tifoso nerazzurro, ha commentato sui social... CONTINUA A LEGGERE