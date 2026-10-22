Fabio Capello ha incalzato Nicolò Barella, al termine del match di CL contro lo Shakhtar, sulla mancanza di intensità messa in campo dall'Inter nei primi 65 minuti (nonostante la vittoria): "Non ti sei accorto che vi mancavano intensità, pressing, volontà fino al sessantesimo? Eri anche capitano, perché non hai ripreso i tuoi compagni finché non sei stato sostituito?". Ecco come ha commentato la gaffe, che ha gettato lo studio di Sky nell'imbarazzo, Maurizio Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.