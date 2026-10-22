Prima il rimprovero per la presunta mancanza di intensità della squadra, poi la gaffe: la reazione di Pistocchi sui social
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."
Fabio Capello ha incalzato Nicolò Barella, al termine del match di CL contro lo Shakhtar, sulla mancanza di intensità messa in campo dall'Inter nei primi 65 minuti (nonostante la vittoria): "Non ti sei accorto che vi mancavano intensità, pressing, volontà fino al sessantesimo? Eri anche capitano, perché non hai ripreso i tuoi compagni finché non sei stato sostituito?". Ecco come ha commentato la gaffe, che ha gettato lo studio di Sky nell'imbarazzo, Maurizio Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Como, Suwarso: “Preso Baturina per…Fabrizio Romano! Era fatta per Sucic, è all'Inter perché…”
Stadi
Nuovo stadio, decisa la capienza: avrà due anelli. Lavori completati entro…
Ultima ora
Inter-Shakhtar, che gufata di Ambrosini su Bastoni: a inizio gara aveva detto...
Ultima ora
Capello tuona: "Brutta Inter, Chivu deve migliorare. Non capisco perché..."
Ultima ora
Inter, la grande richiesta di Chivu e la cosa su Bastoni che oggi nessuno dirà
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti