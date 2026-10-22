Prima il rimprovero per la presunta mancanza di intensità della squadra, poi la gaffe: la reazione di Pistocchi sui social

Redazione1908
Screenshot 2026-10-21 235824

VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."

Fabio Capello ha incalzato Nicolò Barella, al termine del match di CL contro lo Shakhtar, sulla mancanza di intensità messa in campo dall'Inter nei primi 65 minuti (nonostante la vittoria): "Non ti sei accorto che vi mancavano intensità, pressing, volontà fino al sessantesimo? Eri anche capitano, perché non hai ripreso i tuoi compagni finché non sei stato sostituito?". Ecco come ha commentato la gaffe, che ha gettato lo studio di Sky nell'imbarazzo, Maurizio Pistocchi: CONTINUA A LEGGERE.

Pistocchi durissimo sul neo-designatore Tommasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti