Continua a non funzionare la gestione delle figlie di Icardi e Wanda
VIDEO / "Si è tinto anche i capelli, voleva segnare!": telecronista impazzisce al gol di Icardi
Le notizie che arrivano dall'Argentina parlano di una nuova terribile vicenda che riguarda Mauro Icardi e Wanda Nara. Si registra infatti una denuncia nei confronti dell'ex calciatore dell'Inter per presunta aggressione nei confronti della figlia maggiore, che si trovava nella sua villa. I media argentini hanno raccontato di una chiamata al 911 e dell'arrivo di una Wanda sconvolta sul posto: CONTINUA A LEGGERE.
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