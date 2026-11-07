VIDEO / "Si è tinto anche i capelli, voleva segnare!": telecronista impazzisce al gol di Icardi

Le notizie che arrivano dall'Argentina parlano di una nuova terribile vicenda che riguarda Mauro Icardi e Wanda Nara. Si registra infatti una denuncia nei confronti dell'ex calciatore dell'Inter per presunta aggressione nei confronti della figlia maggiore, che si trovava nella sua villa. I media argentini hanno raccontato di una chiamata al 911 e dell'arrivo di una Wanda sconvolta sul posto: CONTINUA A LEGGERE.