GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

In attesa che si possa concretizzare l'idea di rinnovo di contratto con l'Inter, c'è una bella notizia in casa Dimarco. È nato Nathan, il terzo figlio di Federico, esterno dell'Inter, e di sua moglie, Giulia Mazzocato. I due avevano già due figli Chloe, nata nel 2018, e Nicholas, classe 2021.

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Dal profilo Instagram del calciatore nerazzurro è arrivata la notizia proprio mentre Inter e Milan stavano presentando il progetto per il nuovo stadio di Milano.

Da qualche tempo si parla del rinnovo di contratto del calciatore e Dario Baccin, ds nerazzurro, ha avuto i primi confronti con il suo agente, Arturo Canales. La scadenza dell'attuale accordo può essere allungata dall'Inter in maniera unilaterae perché c'è una clausola sul suo contratto. Ma la richiesta del calciatore è alta, si aggira sui 7.5 mln, stando alle indiscrezioni. Un nodo da sciogliere per il giocatore che ha iniziato la stagione in salita per un infortunio dopo essere stato nella scorsa stagione il miglior giocatore della Serie A, contribuendo con 7 gol e 18 assist alle vittorie del club nerazzurro.

In attesa che il nodo contratto possa essere sciolto e in attesa che possa stare meglio fisicamente per ritrovare la sua verve in zona gol, una bella notizia in famiglia che può far migliorare tutto il resto.