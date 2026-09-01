Il centrocampista francese sta lentamente conquistando tutti i tifosi nerazzurri
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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Dopo una prima stagione da comprimario, Andy Diouf si candida per un ruolo da protagonista nella seconda Inter targata Cristian Chivu. Il centrocampista francese sta lentamente conquistando i tifosi nerazzurri, tanto da guadagnarsi un soprannome sul quala è il primo a scherzare: "il calcio".
A tal proposito ci ha pensato anche il club di viale della Liberazione a esaltare il proprio calciatore con un video postato sui propri canali social: "Soprannome ufficialmente confermato".
Soprannome ufficialmente confermato ✅ pic.twitter.com/ljvzAmo5Um— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 1, 2026
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