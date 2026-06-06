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fcinter1908 social Parpiglia durissimo sul calcio: “C’è una cosa triste: dissing e sono tutti convinti di avere…”
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Parpiglia durissimo sul calcio: “C’è una cosa triste: dissing e sono tutti convinti di avere…”
La riflessione del giornalista esperto di gossip
C'è chi come Giuseppe Pastore pensa che il calciomercato sia la "fiera delle cialtronerie" e chi come Gabriele Parpiglia, che non può fare a meno di notare una nuova tendenza nel mondo del calcio. Una tendenza che ha a che fare con il dissing tra addetti ai lavori, giornalisti e blogger e che rilascia una fotografia molto triste di un certo quadro calcistico: CONTINUA A LEGGERE.
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