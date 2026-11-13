Tancredi Palmeri e Giovanni Capuano hanno ripreso i tweet di Domenech commentandoli con ironia
VIDEO FCIN1908 / Italia, Cambiaghi: "Una notte da ricordare. L'intesa con Pio Esposito..."
Italia-Francia è stata un successo. In questa vittoria è difficile non vedere l'apporto più che significativo dei giocatori dell'Inter. Da Pio Esposito (grande protagonista con una doppietta) a Federico Dimarco. E passando anche da un ex come Davide Frattesi. La Nazionale azzurra ha portato a casa una vittoria preziosissima. Le critiche di Domenech agli Azzurri hanno scatenato una reazione da parte di alcuni giornalisti come Tancredi Palmeri e Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.
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