Italia-Francia è stata un successo. In questa vittoria è difficile non vedere l'apporto più che significativo dei giocatori dell'Inter. Da Pio Esposito (grande protagonista con una doppietta) a Federico Dimarco. E passando anche da un ex come Davide Frattesi. La Nazionale azzurra ha portato a casa una vittoria preziosissima. Le critiche di Domenech agli Azzurri hanno scatenato una reazione da parte di alcuni giornalisti come Tancredi Palmeri e Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.