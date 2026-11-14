Il difensore argentino di proprietà dell'Inter esulta sui social

Fabio Alampi
Palacios

VIDEO / Un centrale che dribbla come un fantasista: ecco perché l'Inter ha scelto Palacios

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L'Estudiantes ai aggiudica la Supercopa Argentina 2026: il club biancorosso si è aggiudicato il trofeo battendo 3-2 l'Independiente de Rivadavia al termine dei tempi supplementari. Grande gioia anche per Tomas Palacios, difensore classe 2003 di proprietà dell'Inter, che ha festeggiato postando numeroso fotografie su Instagram.

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Palacios

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