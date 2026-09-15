Robin ha raccontato su Linkedin le ultime settimane a Firenze con l'arrivo di Paratici e Grosso: parole durissime all'indirizzo della gestione sportiva dei Viola
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"Il calcio è una follia", scrive Robin Gosens in un post pubblicato su Linkedin. Spesso l'ex Inter ha aperto il suo cuore su ciò che stava vivendo nelle squadre in cui giocava, cercando di rendere accessibili a tutti le emozioni che fanno parte del quotidiano di un calciatore. Che cosa si prova quando si cambia squadra, quando le cose non vanno bene e soprattutto quando si viene tagliati fuori da un progetto. Robin ha parlato - in termini molto duri - della rottura con la Fiorentina: CONTINUA A LEGGERE.
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