VIDEO / A Gelsenkirchen reunion in salsa nerazzurra: abbracci e sorrisi tra Dzeko, Dumfries e Gosens

"Il calcio è una follia", scrive Robin Gosens in un post pubblicato su Linkedin. Spesso l'ex Inter ha aperto il suo cuore su ciò che stava vivendo nelle squadre in cui giocava, cercando di rendere accessibili a tutti le emozioni che fanno parte del quotidiano di un calciatore. Che cosa si prova quando si cambia squadra, quando le cose non vanno bene e soprattutto quando si viene tagliati fuori da un progetto. Robin ha parlato - in termini molto duri - della rottura con la Fiorentina: CONTINUA A LEGGERE.