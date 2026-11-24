Focus sui cambi di Cristian Chivu in Atalanta-Inter: il pensiero di Ciccio Graziani
VIDEO / Barella: "Cambi? È una cosa paradossale. Quando guardo la panchina penso..."
L'Inter gioca un po' da oratorio? Ciccio Graziani ha un'idea precisa in merito all'interrogativo posto da un tifoso, al quale risponde così: "L'Inter a volte si complica la vita da sola perché gioca a ritmi bassi e a volte abbassa l'attenzione, la concentrazione, dando per scontato il risultato". Graziani ha poi aggiunto una considerazione sui cambi di Chivu in Atalanta-Inter: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
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