Ciccio Graziani si focalizza sul percorso di crescita del bomber dell'Inter e della Nazionale italiana

Redazione1908
Pio Esposito

VIDEO FCIN1908 / I fratelli Esposito lasciano San Siro dopo Italia-Francia

A Radio Sportiva i tifosi si interrogano su quanto possa ancora crescere Pio Esposito e dove possa arrivare con le sue qualità. Ciccio Graziani ha le idee molto chiare in proposito e vede un solo ipotetico punto interrogativo nel percorso del centravanti nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE.

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