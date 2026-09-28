Ecco chi schiererebbe a centrocampo Ciccio Graziani dal primo minuto: focus sulla Nazionale italiana, dopo la sconfitta con il Belgio

Redazione1908
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Ciccio Graziani ha condiviso alcune riflessioni relative alla prestazione della Nazionale italiana contro il Belgio. Oggi gli Azzurri giocheranno contro la Turchia. L'ex calciatore si è focalizzato su alcune scelte del ct Roberto Mancini, che non lo hanno convinto del tutto. Graziani, che la maglia dell'Italia l'ha indossata, ricorda infatti un elemento importante: CONTINUA A LEGGERE.

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