Ciccio Graziani sorpreso dalla gestione di Amorim
GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...
Ciccio Graziani ha risposto agli ascoltatori di Radio Sportiva in merito ai temi più caldi della Serie A. Riflettori puntati sul Milan, che in Coppa ha fatto male rimediando una sconfitta con il Bournemouth. Ma i dubbi di Graziani riguardano la gestione di un calciatore rossonero ben preciso: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Sorrento: Zuberek non si ferma più, Prestia errore grave
Live
Serie C, Inter U23-Sorrento 1-1 risultato finale: Zuberek evita il ko, buon pareggio per i nerazzurri
News Inter Under 23
Vecchi: "Sarebbe stato un peccato non raccogliere punti. Zuberek? Ce lo teniamo stretto"
Probabili formazioni
Sky - Inter-Fiorentina, un big può restare fuori. Novità in attacco. E in porta...
Ultima ora
Terremoto FIGC, la Serie A si spacca su Malagò: ecco perché Galliani. Inter è tra i club che...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti