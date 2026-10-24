Ciccio Graziani sorpreso dalla gestione di Amorim

Redazione1908
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Ciccio Graziani ha risposto agli ascoltatori di Radio Sportiva in merito ai temi più caldi della Serie A. Riflettori puntati sul Milan, che in Coppa ha fatto male rimediando una sconfitta con il Bournemouth. Ma i dubbi di Graziani riguardano la gestione di un calciatore rossonero ben preciso: CONTINUA A LEGGERE.

Graziani

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