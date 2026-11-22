Da ex attaccante del passato all'attaccante del futuro: fin dove potrà arrivare Pio?
VIDEO FCIN1908 / Italia, Cambiaghi: "Una notte da ricordare. L'intesa con Pio Esposito..."
Di Pio Esposito si continua a parlare, sia che giochi nell'Inter e sia che giochi nella Nazionale italiana. I numeri e le prestazioni ci dicono che siamo di fronte ad un attaccante con un futuro scintillante. Se lo chiedono i tifosi e a rispondere, in questa occasione, è Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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