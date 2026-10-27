Il confronto tra l'ex calciatore e un ascoltatore, tifoso dell'Inter

Redazione1908
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Ciccio Graziani ha approfondito con gli ascoltatori di Radio Sportiva il tema relativo alla difesa dell'Inter. Ai nerazzurri manca un difensore centrale? L'ex calciatore ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.

Graziani

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