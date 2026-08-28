Ciccio Graziani ha risposto ad alcuni tifosi del Milan in merito ai nuovi acquisti della società rossonera e in merito al valore della rosa. L'ex calciatore si è mostrato piuttosto dubbioso, sottolineando alcune problematiche e criticità da risolvere urgentemente. Graziani si è infine sbilanciato su Goncalo Ramos ricordando un altro recente acquisto (rivelatosi non particolarmente brillante): CONTINUA A LEGGERE.