Il confronto tra Ciccio Graziani e i tifosi del Milan sulla rosa rossonera
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Ciccio Graziani ha risposto ad alcuni tifosi del Milan in merito ai nuovi acquisti della società rossonera e in merito al valore della rosa. L'ex calciatore si è mostrato piuttosto dubbioso, sottolineando alcune problematiche e criticità da risolvere urgentemente. Graziani si è infine sbilanciato su Goncalo Ramos ricordando un altro recente acquisto (rivelatosi non particolarmente brillante): CONTINUA A LEGGERE.
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