Il Como di Fabregas si è schiantato contro un'Inter che, a differenza del derby, non ha sbagliato nulla nell'approccio e nell'aggressione. Con e senza palla. Sui comaschi sconfitti a San Siro si sono espressi in tanti. Anche Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Sportiva, ricordando un elemento importante: CONTINUA A LEGGERE.