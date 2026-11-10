Focus di Ciccio Graziani sulla sconfitta del Como contro l'Inter
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Il Como di Fabregas si è schiantato contro un'Inter che, a differenza del derby, non ha sbagliato nulla nell'approccio e nell'aggressione. Con e senza palla. Sui comaschi sconfitti a San Siro si sono espressi in tanti. Anche Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Sportiva, ricordando un elemento importante: CONTINUA A LEGGERE.
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