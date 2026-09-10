Focus su Real Madrid-Inter e sul non utilizzo del VAR in serie A: il pensiero dell'ex calciatore a Radio Sportiva
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La partita tra Real Madrid e Inter è stata una partita - da tanti punti di vista - bellissima. Non sono solo i tifosi a dirlo, ma anche gli addetti ai lavori. Ciccio Graziani ne ha parlato ampiamente a Radio Sportiva, sottolineando pregi e difetti della prestazione dei nerazzurri. L'ex calciatore è intervenuto anche per parlare del VAR in Serie A: CONTINUA A LEGGERE.
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