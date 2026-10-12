Il giornalista mette a confronto i due esterni sinistri dell'Inter e dedica un giudizio particolarmente positivo a Djed Spence.

Redazione1908
Guarro e Pace Ep20

Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

Carlos Augusto merita oggi più spazio di Federico Dimarco? Pasquale Guarro non ha dubbi e affronta il tema nel ventitreesimo episodio di “Guarro e Pace”, la rubrica di FCInter1908 dedicata all'attualità nerazzurra.

Il brasiliano sta vivendo un ottimo momento e le sue prestazioni alimentano inevitabilmente il confronto con Dimarco. Una concorrenza importante sulla fascia sinistra dell'Inter, dove Cristian Chivu può contare su due giocatori di grande affidabilità.

Guarro: «Carlos Augusto oggi merita più di Dimarco»

Il tema è uno di quelli destinati a far discutere i tifosi. Per Guarro, in questo momento, Carlos Augusto meriterebbe di essere premiato anche nelle scelte iniziali.
Episodio 23_ Guarro e Pace Inter

Non si tratta di mettere in discussione il valore di Dimarco, ma di valutare il rendimento attuale e il peso delle prestazioni nella definizione delle gerarchie.

Spence, il giudizio di Guarro: «Finalmente!»

Nel nuovo episodio spazio anche a Djed Spence, protagonista di un giudizio particolarmente positivo da parte di Guarro.

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