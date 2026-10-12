Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

Carlos Augusto merita oggi più spazio di Federico Dimarco? Pasquale Guarro non ha dubbi e affronta il tema nel ventitreesimo episodio di “Guarro e Pace”, la rubrica di FCInter1908 dedicata all'attualità nerazzurra.

Il brasiliano sta vivendo un ottimo momento e le sue prestazioni alimentano inevitabilmente il confronto con Dimarco. Una concorrenza importante sulla fascia sinistra dell'Inter, dove Cristian Chivu può contare su due giocatori di grande affidabilità.

Guarro: «Carlos Augusto oggi merita più di Dimarco»

Il tema è uno di quelli destinati a far discutere i tifosi. Per Guarro, in questo momento, Carlos Augusto meriterebbe di essere premiato anche nelle scelte iniziali.

Non si tratta di mettere in discussione il valore di Dimarco, ma di valutare il rendimento attuale e il peso delle prestazioni nella definizione delle gerarchie.

Spence, il giudizio di Guarro: «Finalmente!»

Nel nuovo episodio spazio anche a, protagonista di un giudizio particolarmente positivo da parte di Guarro.

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