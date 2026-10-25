La gioia del difensore svizzero sui social dopo la vittoria ottenuta in rimonta dalla squadra di Chivu
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Manuel Akanji ha esultato al triplice fischio di Inter-Fiorentina. Il difensore svizzero, attaccato a Pellegrino per tutti i 90', ha gioito via social per il risultato ottenuto dalla squadra ancora una volta in rimonta.
"Non abbiamo mai smesso di crederci. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo stati ripagati. Tre punti importantissimi", ha scritto su Instagram.
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