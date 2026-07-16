Il club nerazzurro ha voluto elogiare il proprio numero 10, autore del gol che ha mandato in finale l'Argentina
VIDEO / Argentina, Lautaro show: gol su rigore e assist fenomenale di tacco
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Cambia la maglia, non i risultati: che sia con l'Inter o con l'Argentina, Lautaro Martinez è sempre protagonista. Dopo la rete decisiva nella semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra, il club nerazzurro ha voluto celebrare il suo numero 10 con un post pubblicato sui propri canali social: "È il nostro capitano. Siamo fortunati".
È il nostro capitano.— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 16, 2026
Siamo fortunati 😁 pic.twitter.com/TFBHlcZbfo
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