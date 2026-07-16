Il club nerazzurro ha voluto elogiare il proprio numero 10, autore del gol che ha mandato in finale l'Argentina

Fabio Alampi
lautaro argentina honduras

VIDEO / Argentina, Lautaro show: gol su rigore e assist fenomenale di tacco

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Cambia la maglia, non i risultati: che sia con l'Inter o con l'Argentina, Lautaro Martinez è sempre protagonista. Dopo la rete decisiva nella semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra, il club nerazzurro ha voluto celebrare il suo numero 10 con un post pubblicato sui propri canali social: "È il nostro capitano. Siamo fortunati".

Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti