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Cambia la maglia, non i risultati: che sia con l'Inter o con l'Argentina, Lautaro Martinez è sempre protagonista. Dopo la rete decisiva nella semifinale del Mondiale contro l'Inghilterra, il club nerazzurro ha voluto celebrare il suo numero 10 con un post pubblicato sui propri canali social: "È il nostro capitano. Siamo fortunati".