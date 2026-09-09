Non ha mollato neanche per un attimo. Ha corso fino all'ultimo respiro, alla fine si Ã¨ inventato pure un assist che Carlos Augusto ha sfruttato per il gol del due a uno. Lautaro Martinez non lascia niente al caso. Ha una rabbia negli occhi che la metÃ basta. Il confermato, confermatissimo e amato capitano dell'Inter, ha trascinato la squadra e alla fine della partita pure ai microfoni di Skysport ha detto che si poteva dare di piÃ¹. Che se anche Courtois Ã¨ tra i piÃ¹ forti al mondo, la squadra ha le capacitÃ di migliorare ancora.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Poi si fa difficile, loro sono forti, sono una squadra di altissimo livello, ma oggi l'Inter Ã¨ venuta qua e ha fatto una gara di personalitÃ , di grande squadra. Ãˆ una squadra che loro lotta per vincere la Champions, come noi, che Ã¨ il nostro obiettivoÂ», ha detto. Con un piglio che chi ha imparato a conoscerlo sa che lo rende unico. Ãˆ l'orgoglio di chi sa cosa vuole e cosa vuole per l'Inter. Ãˆ l'orgoglio che all'Inter serve tutto per restare lÃ ancora a combattere. La fame di chi vuole arrivare lontanissimo e non si accontenta.

Pure sui social Lautaro ha propagato con un breve messaggio la sua forza e la sua voglia di farsi sentire: "Meritavamo di piÃ¹. Si va avanti. Ci vediamo lunedÃ¬ a San siro". Concentrato su quello che Ã¨ stato e con lo sguardo di chi Ã¨ presente a sÃ© stesso e guarda giÃ alla prossima sfida. Non c'Ã¨ tempo per fermarsi, 'per quanta strada ancora c'Ã¨ da fare...'.