Inter sconcertante in campo e preoccupante al microfono. Bastoni duro come Lautaro

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Il Como arrivava da una roboante vittoria per 9-1 in Champions League contro il Lens ma l'Inter ha sfoderato una grande prestazione corale e ha vinto 2-0, un risultato persino stretto per le occasioni create dalla squadra di Chivu, capace di concedere praticamente il nulla a quella di Fabregas.

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Solo nel finale c'è stata un'occasione per Nico Paz che ha scheggiato la parte alta della traversa, per il resto ottima prova anche della difesa con Bastoni che ha disputato un'altra grande partita da centrale di difesa, annullando Douvikas, praticamente mai pericoloso nonostante la grande forma fisica dopo la tripletta col Lens.

La prestazione di Bastoni non è passata inosservata anche ad un suo compagno in particolare, Marcus Thuram. Il francese ha commentato il post Instagram di Bastoni con un nome da pelle d'oca ma che fa capire il livello della gara di Bastoni: "Beckenbauer", il commento di Tikus.