Sui social il centrocampista Curtis Jones racconta con un post il suo momento: vuole trovare continuità nell'Inter
Inter-Genoa 4-0: Sucic show da regista! Il voto a Curtis Jones. Diouf e Provedel rilanciano
Curtis Jones ha giocato da titolare la partita contro il Genoa che l'Inter ha vinto 4-0. Era tra i giocatori più attesi. Lo sta aspettando soprattutto Chivu che lo ha voluto a Milano per dare una mano con i ritmi alti là davanti.
Al momento non è ancora riuscito a fare del suo meglio anche perché un infortunio lo ha fermato e sta cercando di ritrovarsi.
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Nella gara contro la formazione genoana ha sbagliato poco e si è visto molto là davanti. Avrebbe anche voluto segnare e ha mostrato tanta voglia di voler fare bene. È consapevole che c'è ancora da fare e dimostrare. Giocando un po' di più magari.
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