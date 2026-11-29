Curtis Jones ha giocato da titolare la partita contro il Genoa che l'Inter ha vinto 4-0. Era tra i giocatori più attesi. Lo sta aspettando soprattutto Chivu che lo ha voluto a Milano per dare una mano con i ritmi alti là davanti.

Al momento non è ancora riuscito a fare del suo meglio anche perché un infortunio lo ha fermato e sta cercando di ritrovarsi.

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Nella gara contro la formazione genoana ha sbagliato poco e si è visto molto là davanti. Avrebbe anche voluto segnare e ha mostrato tanta voglia di voler fare bene. È consapevole che c'è ancora da fare e dimostrare. Giocando un po' di più magari.

E sui social mette in evidenza proprio la sua consapevolezza: "Una performance sulla quale costruire", scrive pubblicando le foto della gara di San Siro contro la formazione di De Rossi. E l'Inter spera che il centrocampista metta basi solide per dare il contributo che ci si aspetta dal suo arrivo.