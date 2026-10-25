Yann Bisseck in questa stagione ha inaugurato una nuova tradizione, il post di commento sui social dopo le partite. E visto l'andazzo delle prime gare di quest'anno si è trovato spesso a dover commentare le rimonte nerazzurre. Come quella di oggi messa a segno nei confronti della Fiorentina che era riuscita a passare in vantaggio a San Siro al primo tiro nella porta dei nerazzurri.

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È servita tutta la tigna di Thuram che ha prima trovato l'angolino per il pari e poi il rigore che è stato segnato da Zielinski, che era entrato dalla panchina. Una vittoria che vale tre punti e la riconquista della testa della classifica con la Lazio.

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E così pure stavolta è arrivato il commento del difensore tedesco: "Tirate fuori di nuovo.. sapete già cosa". Le palle Yann, quelle impossibili trovate da Thuram per il pareggio e quelle del carattere che è servito per l'ennesima volta a rimontare contro ogni ragione logica e pure contro le 'ingiustizie' subite in area di rigore

Il giocatore nerazzurro, proprio in occasione dell'ennesima rimonta, ha lanciato un sondaggio ironico tra i tifosi con tre risposte per vedere cosa ne pensano di vincere sempre dopo una specie di 'collasso'.

-Mi piace quasi morire mentre guardo;

-Magari trovarsi in vantaggio (ogni tanto);

-No, ma fate pure quello che volete!...

E che cosa possiamo rispondere?.....