Ennesima rimonta dell'Inter e commento social del giocatore tedesco che coinvolge i tifosi nerazzurri lanciando un sondaggio con tre risposte...
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
Yann Bisseck in questa stagione ha inaugurato una nuova tradizione, il post di commento sui social dopo le partite. E visto l'andazzo delle prime gare di quest'anno si è trovato spesso a dover commentare le rimonte nerazzurre. Come quella di oggi messa a segno nei confronti della Fiorentina che era riuscita a passare in vantaggio a San Siro al primo tiro nella porta dei nerazzurri.
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È servita tutta la tigna di Thuram che ha prima trovato l'angolino per il pari e poi il rigore che è stato segnato da Zielinski, che era entrato dalla panchina. Una vittoria che vale tre punti e la riconquista della testa della classifica con la Lazio.
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Il giocatore nerazzurro, proprio in occasione dell'ennesima rimonta, ha lanciato un sondaggio ironico tra i tifosi con tre risposte per vedere cosa ne pensano di vincere sempre dopo una specie di 'collasso'.
-Mi piace quasi morire mentre guardo;
-Magari trovarsi in vantaggio (ogni tanto);
-No, ma fate pure quello che volete!...
E che cosa possiamo rispondere?.....
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