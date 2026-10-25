È sembrato evidente a tutti tranne all'arbitro Mariani e agli assistenti in sala VAR a Lissone che hanno deciso di non intervenire. Il rigore non dato a Thuram per il fallo subito nell'area di rigore della Fiorentina da parte di Viery era netto. E lo ammette pure Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sui suoi profili social. "Viery sgambetta Thuram, c'è un chiaro movimento del difensore che genera il contatto. Manca un calcio di rigore per i nerazzurri", scrive l'ex direttore di gara su X.

#InterFiorentina: #Viery sgambetta #Thuram, c'è un chiaro movimento del difensore che genera il contatto. Manca un calcio di rigore per i nerazzurri pic.twitter.com/PPAjUZZAi6 — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 25, 2026

Il secondo rigore, stavolta fischiato, su Thuram

DAZN

#Valdepeñas non guarda mai il pallone, trattiene #Thuram con due braccia e lo tira giù proprio mentre il francese sta prendendo vantaggio per arrivare sul pallone. Penalty corretto https://t.co/crhDD57IbN pic.twitter.com/9c5dVOByDe — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) October 25, 2026

Valdepeñas sullo stesso attaccante dell'Inter, su X Calvarese scrive: "N

on guarda mai il pallone, trattiene

Thuram

con due braccia e lo tira giù proprio mentre il francese sta prendendo vantaggio per arrivare sul pallone. Penalty corretto".