Nella gara contro la Fiorentina l'Inter con Thuram ha creato due occasioni da rigore, ma ne è stato assegnato solo uno
VIDEO FCIN1908 / Inter-Fiorentina 2-1: vittoria da Pazza Inter. Thuram sale in cattedra
È sembrato evidente a tutti tranne all'arbitro Mariani e agli assistenti in sala VAR a Lissone che hanno deciso di non intervenire. Il rigore non dato a Thuram per il fallo subito nell'area di rigore della Fiorentina da parte di Viery era netto. E lo ammette pure Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sui suoi profili social. "Viery sgambetta Thuram, c'è un chiaro movimento del difensore che genera il contatto. Manca un calcio di rigore per i nerazzurri", scrive l'ex direttore di gara su X.
Su Instagram è andato più nello specifico: "In diretta, dalla dinamica, ho pensato subito al calcio di rigore, infatti anche Mariani va verso il dischetto e sta per fischiare. Il ripensamento potrebbe essere dettato dall'assistente che si dirige a centrocampo. Quindi ci ripensa. Se si rivede il replay Thuram subito dopo il colpo sembra lasciarsi cadere ma ne ha tutto il diritto perché c'è un chiaro movimento del difendente che genera un contatto falloso. Un vero e proprio sgambetto e per questo sarebbe stato più giusto assegnare il calcio di rigore. E al di là delle dinamiche del campo, il VAR Fabbri sarebbe dovuto intervenire per consigliare un OFR e assegnare il penalty".
Il secondo rigore, stavolta fischiato, su ThuramSul rigore che è stato invece assegnato all'Inter, per il fallo di Valdepeñas sullo stesso attaccante dell'Inter, su X Calvarese scrive: "Non guarda mai il pallone, trattiene Thuram con due braccia e lo tira giù proprio mentre il francese sta prendendo vantaggio per arrivare sul pallone. Penalty corretto".
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