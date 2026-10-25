Inter-Fiorentina è stata un'altra partita vinta in rimonta. Una rimonta che si è materializzata al 96esimo quando Zielinski dal dischetto ha segnato la rete del 2-1. Su DAZN hanno raccontato di come Nicolò Barella, capitano nerazzurro in attesa del rientro di Lautaro, ha vissuto il penalty dalla panchina (era stato sostituito nel finale da Chivu).

Secondo quanto raccontato dal bordocampista ha letteralmente pregato il compagno di reparto perché segnasse: "Ti prego Zielu", "Ti prego Zielu", ha detto mentre il compagno prendeva la rincorsa verso la porta di De Gea che aveva parato di tutto durante la partita.

Chivu invece il rigore quasi non l'ha visto. Si è inginocchiato nella sua area e ha sentito il boato di San Siro che gli certificava la rete del vantaggio e la rimonta avvenuta. È rimasto accovacciato per un po' a mostrare tutto il suo sfinimento. E forse un po' anche a prendere il respiro dopo l'ennesima rincorsa al cardiopalma. A fine gara Barella, dopo aver esultato con tutti i suoi compagni, si è avvicinato a Thuram che era sdraiato, stanchissimo, a terra e lo ha preso a pugni per ringraziarlo di una prestazione che ha letteralmente trascinato il resto del gruppo. Ognuno dimostra l'affetto a suo modo.