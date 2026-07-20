Al notissimo wrestler statunitense è stata consegnata la nuova seconda maglia dell'Inter che lui ha firmato

Eva A. Provenzano
KIT AWAY

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L'Inter ha presentato a New York, al Fanatics Fest NYC la seconda maglia della prossima stagione ispirata al Football Americano. In queste ore dai social dell'Inter sono apparsi vari contenuti nei quali si racconta della consegna della maglia nerazzurra, o di quella away, a varie star dello sport americano.

zanetti away maglia

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Tra le varie star Nba e del wrestling che si sono messi in posa con la maglia dell'Inter c'è anche John Cena, notissimo wrestler statunitense. L'attore ha posato per uno scatto con la seconda maglia e poi l'ha firmata per la società nerazzurra.

john cena

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