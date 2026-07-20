L'Inter ha presentato a New York, al Fanatics Fest NYC la seconda maglia della prossima stagione ispirata al Football Americano. In queste ore dai social dell'Inter sono apparsi vari contenuti nei quali si racconta della consegna della maglia nerazzurra, o di quella away, a varie star dello sport americano.

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Tra le varie star Nba e del wrestling che si sono messi in posa con la maglia dell'Inter c'è anche, notissimo wrestler statunitense. L'attore ha posato per uno scatto con la seconda maglia e poi l'ha firmata per la società nerazzurra.