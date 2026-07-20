Al notissimo wrestler statunitense è stata consegnata la nuova seconda maglia dell'Inter che lui ha firmato
VIDEO / INTER, PRESENTATO NUOVO KIT AWAY 2026-2027: LE IMMAGINI
L'Inter ha presentato a New York, al Fanatics Fest NYC la seconda maglia della prossima stagione ispirata al Football Americano. In queste ore dai social dell'Inter sono apparsi vari contenuti nei quali si racconta della consegna della maglia nerazzurra, o di quella away, a varie star dello sport americano.
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