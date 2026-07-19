Javier è negli States per i Mondiali ed è passato dal Fanatics Fest NYC dove ha indossato la seconda maglia nerazzurra realizzata per la stagione 2026-2027
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Javier Zanetti, che è negli States da Leggenda FIFA e sta seguendo da vicino le partite dell'Argentina, è stato al Fanatics Fest NYC e lì ha indossato la seconda maglia dell'Inter per la nuova stagione. È quella bianca a strisce ispirata al baseball che è stata di recente presentata al festival.
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"Dal calcio al baseball. Nuova sfida sbloccata", scrive il club nerazzurro sui social dove sono state condivise le foto della visita del vice presidente al Festival. "Che aura, Javier con la maglia dell'Inter". Da sempre.
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