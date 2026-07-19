Javier Zanetti, che è negli States da Leggenda FIFA e sta seguendo da vicino le partite dell'Argentina, è stato al Fanatics Fest NYC e lì ha indossato la seconda maglia dell'Inter per la nuova stagione. È quella bianca a strisce ispirata al baseball che è stata di recente presentata al festival.

Maglia Away 2026-2027

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Il nuovo Away Kit è stato svelato nella serata di giovedì 16 luglio sul Central Stage del Fanatics Fest di New York, durante un live show. Javier è passato da lì e con la maglia dell'Inter addosso ha provato le attrazioni dedicate proprio al baseball.

"Dal calcio al baseball. Nuova sfida sbloccata", scrive il club nerazzurro sui social dove sono state condivise le foto della visita del vice presidente al Festival. "Che aura, Javier con la maglia dell'Inter". Da sempre.