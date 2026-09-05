Â«Il ribaltone dellâ€™Inter da 0-2 a 3-2 contro il Napoli in una partita emozionantissima, al limite dellâ€™incredibile, in cui câ€™Ã¨ stato di tutto: spettacolo, gol, errori, omissioni, paliÂ». Bruno Longhi ha commentato cosÃ¬ la vittoria dell'Inter di Cristian Chivu contro la formazione di Massimiliano Allegri.

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«Lâ€™Inter Ã¨ squadra pazza, ma anche il Napoli lo Ã¨: ha perso una partita che avrebbe anche potuto vincereÂ», ha aggiunto il giornalista. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ANALISI DELLA GARA E DELL'ARBITRAGGIO)