Il pilota della Mercedes riporta il titolo di Formula 1 in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari. Immediato il messaggio social del club nerazzurro
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Andrea Kimi Antonelli, 20enne pilota della Mercedes, è campione del mondo di Formula 1, 73 anni dopo l'ultimo italiano, Alberto Ascari.
Il pilota italiano chiude sul podio dietro a Verstappen ed Hamilton e diventa il più giovane di sempre a vincere il Mondiale di Formula 1.
Inter, i complimenti a Kimi AntonelliL'Inter si è complimentata con Kimi Antonelli attraverso i canali social:
"Kimi Antonelli conquista il suo primo Titolo Mondiale di Formula 1. Complimenti!".
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