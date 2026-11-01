Il pilota della Mercedes riporta il titolo di Formula 1 in Italia 73 anni dopo Alberto Ascari. Immediato il messaggio social del club nerazzurro

Alessandro De Felice
Mari & Monto

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Andrea Kimi Antonelli, 20enne pilota della Mercedes, è campione del mondo di Formula 1, 73 anni dopo l'ultimo italiano, Alberto Ascari.

Il pilota italiano chiude sul podio dietro a Verstappen ed Hamilton e diventa il più giovane di sempre a vincere il Mondiale di Formula 1.

Inter, i complimenti a Kimi Antonelli

L'Inter si è complimentata con Kimi Antonelli attraverso i canali social:

"Kimi Antonelli conquista il suo primo Titolo Mondiale di Formula 1. Complimenti!".

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