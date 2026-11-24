Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

"E questo Stankovic quando si decidono a farlo giocare?", si chiedono i tifosi dell'Inter. Bruno Longhi ha cercato di spiegare perché, secondo lui, Chivu non si affida ancora ad Aleksandar Stankovic: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.