Chi sostituirà Calhanoglu in regia? Con Zielinski out i tifosi si chiedono perché Chivu non pensi a Stankovic
Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...
"E questo Stankovic quando si decidono a farlo giocare?", si chiedono i tifosi dell'Inter. Bruno Longhi ha cercato di spiegare perché, secondo lui, Chivu non si affida ancora ad Aleksandar Stankovic: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
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