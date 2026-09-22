VIDEO FCIN1908 / Scaroni: "Mazzola? Lo ricordo con Rivera perché già all'epoca seguivo il Milan"

Chi vincerà lo scudetto? La prima sosta per le Nazionali innesca dibattiti e ragionamento, che vanno a colmare il vuoto lasciato dal calcio giocato. Dopo le prime 5 giornate di campionato c'è chi tra i tifosi chiede pronostici a lungo termine. E c'è chi, come Bruno Longhi, che cerca di analizzare la situazione. Il giornalista ha detto la sua anche sul Milan, non senza far arrabbiare qualche tifoso rossonero: CONTINUA A LEGGERE.