Il giornalista sportivo è intervenuto su X per parlare di scudetto e di Milan: c'è un giocatore appena arrivato che non lo convince
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Chi vincerà lo scudetto? La prima sosta per le Nazionali innesca dibattiti e ragionamento, che vanno a colmare il vuoto lasciato dal calcio giocato. Dopo le prime 5 giornate di campionato c'è chi tra i tifosi chiede pronostici a lungo termine. E c'è chi, come Bruno Longhi, che cerca di analizzare la situazione. Il giornalista ha detto la sua anche sul Milan, non senza far arrabbiare qualche tifoso rossonero: CONTINUA A LEGGERE.
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