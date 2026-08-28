Focus sui nuovi acquisti dell'Inter e sulla loro integrazione
A Radio Sportiva si è parlato dell'antica idea di cambiare modulo da parte di Cristian Chivu. Bruno Longhi ha risposto ad un tifoso in merito a questa possibilità, analizzando anche i nuovi acquisti arrivati a Milano nel corso di questa estate. Ecco come il giornalista ha riassunto la situazione in casa Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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