Focus sui nuovi acquisti dell'Inter e sulla loro integrazione

Redazione1908

A Radio Sportiva si è parlato dell'antica idea di cambiare modulo da parte di Cristian Chivu. Bruno Longhi ha risposto ad un tifoso in merito a questa possibilità, analizzando anche i nuovi acquisti arrivati a Milano nel corso di questa estate. Ecco come il giornalista ha riassunto la situazione in casa Inter: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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