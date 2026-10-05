Focus sulle idee di Roberto Mancini e sul valore della nostra Nazionale
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Bruno Longhi è tornato a parlare del pareggio tra Francia e Italia, mettendo a confronto le due rose. Roberto Mancini sta portando avanti le sue idee e le sta già mettendo in pratica. Secondo il giornalista sportivo c'è un'unica via possibile che la Nazionale italiana ha per tornare a primeggiare: CONTINUA A LEGGERE.
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