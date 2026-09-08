Stasera l'Inter esordisce in Champions League nello splendido teatro del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Un match ricco di storia e di blasone, per quella che è però la prima di otto giornate della League Phase della nuova Champions League.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

I nerazzurri arrivano forti della vittoria in rimonta contro il Napoli mentre il Real Madrid è reduce dall'inaspettato e rocambolesco KO di Siviglia contro il Betis, arrivato non senza polemiche e anche con un po' di sfortuna, visti i tre legni colpiti e il rigore sbagliato da Mbappé nel finale.

Getty Images

Intervenuto su Twitter, però, Bruno Longhi ha voluto sottolineare un aspetto che, a suo dire, toglie fascino alla partita. CONTINUA A LEGGERE