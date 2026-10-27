Il giornalista ha risposto agli ascoltatori di Radio Sportiva
VIDEO FCIN1908 / Facchetti, il ricordo di Toldo: "Era sempre presente. Alla Pinetina..."
Il tema della difesa dell'Inter non smette di accendere dibattiti tra i tifosi nerazzurri. Il giornalista sportivo Bruno Longhi è intervenuto per dire la sua sull'argomento con una riflessione che ricorda alcuni dati importanti: CONTINUA A LEGGERE.
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