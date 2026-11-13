Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato di Francesco Pio Esposito e svelato cosa può succedere in ottica mercato
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Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato di Francesco Pio Esposito e svelato cosa può succedere in ottica mercato.
L'Equipe esalta Esposito: "Formidabile, lotta e segna. È uno dei quegli attaccanti che..."
L'Equipe esalta Esposito: "Formidabile, lotta e segna. È uno dei quegli attaccanti che..."
"Credo e immagino che potrà arrivare qualche offerta straordinaria per lui, l'Inter la gestirà sicuramente al meglio dichiarandolo incedibile.
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