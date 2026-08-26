A Radio Sportiva si parla della rosa dell'Inter e delle opzioni in attacco: il parere di Bruno Longhi
VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?
Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto un tifoso interista per porre un quesito a Bruno Longhi in tema di attaccanti nerazzurri. Chi metterebbe in campo tra Marcus Thuram e Pio Esposito? Il giornalista sportivo ha espresso il suo giudizio con una riflessione: CONTINUA A LEGGERE.
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