A Radio Sportiva si parla della rosa dell'Inter e delle opzioni in attacco: il parere di Bruno Longhi

Redazione1908
esposito strappati i numeri

VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto un tifoso interista per porre un quesito a Bruno Longhi in tema di attaccanti nerazzurri. Chi metterebbe in campo tra Marcus Thuram e Pio Esposito? Il giornalista sportivo ha espresso il suo giudizio con una riflessione: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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