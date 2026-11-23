Focus su ciò che non ha funzionato in Atalanta-Inter: il giornalista dedica una riflessione alla difesa
Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic
Bruno Longhi ha cercato di analizzare in profondità l'argomento Atalanta-Inter. Il giornalista sportivo si è sbilanciato sulle cause del pareggio rimediato dai nerazzurri di Chivu a Bergamo contro l'Atalanta: CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Di Marzio: "Varela, quarta volta che Baccin lo vede dal vivo. Inter opzione concreta per giugno"
Ultima ora
Cassano: "Il peggior nemico dell'Inter è l'Inter. Spence? Una pippa, tutta la vita Diouf. E Chivu..."
Ultima ora
Adani: "Spence pensava all'aperitivo. E' all'Inter da 12 ore ma ha fatto una giocata che..."
Mercato Inter
Monza-Fiorentina, in tribuna anche Baccin e Lo Schiavo: Inter presente per Varela e...
Mercato Inter
Di Marzio: "Varela? C'è anche l'Inter, ma non per gennaio. Ecco la sua valutazione"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti