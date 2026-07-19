Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gianluca Mancini rimarrà alla Roma: il difensore ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi, spegnendo così tutte le voci di mercato (incluse alcune riguardanti l'Inter).

Getty Images

Il centrale classe '96 ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato su Instagram: "Questi colori vanno oltre. Più grandi di tutto, nel mio cuore e nelle mie vene dal primo giorno qui alla Roma.

Insieme, ancora insieme: è una sensazione bellissima, ogni volta come fosse la prima. Una tifoseria unica al mondo, una città straordinaria, un club fantastico, i compagni, una squadra e uno staff che sono ormai famiglia, ogni singola persona che lavora a Trigoria ed è grande parte di tutto questo.

La Roma per me significa questo e molto di più. Un legame intenso, forte, sopra ogni cosa.

Finora è stato un viaggio bellissimo… ma abbiamo tante altre pagine da scrivere insieme. Non vedo l'ora di farlo, rappresentando questi colori che amo con orgoglio e fino all'ultimo istante di ogni partita. In Italia, in Europa, nel mondo.

Grazie a tutti, forza Roma!".