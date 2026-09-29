La voce di Dazn si è raccontata ai microfoni de La Provincia di Como: focus sulle nuove regole e sul (non) utilizzo del Var
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Luca Marelli, ex arbitro, comasco di San Fermo, si è raccontato ai microfoni de La Provincia di Como. La voce di Dazn ha ripercorso la sua carriera dopo aver lasciato l'AIA: avvocato, commentatore, opinionista. Il suo attuale ufficio consiste in una stanza a Cologno Monzese dove si isola per preparare e seguire le partite. Pronto a intervenire. L'ex arbitro si è espresso sul non utilizzo del Var, sulle nuove regole e ha ammesso anche qualche errore: CONTINUA A LEGGERE.
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