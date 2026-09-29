MARI e MONTO EP3: Trionfo Italia, blocco Inter a convenienza e i numeri di Esposito

Luca Marelli, ex arbitro, comasco di San Fermo, si è raccontato ai microfoni de La Provincia di Como. La voce di Dazn ha ripercorso la sua carriera dopo aver lasciato l'AIA: avvocato, commentatore, opinionista. Il suo attuale ufficio consiste in una stanza a Cologno Monzese dove si isola per preparare e seguire le partite. Pronto a intervenire. L'ex arbitro si è espresso sul non utilizzo del Var, sulle nuove regole e ha ammesso anche qualche errore: CONTINUA A LEGGERE.